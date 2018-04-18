Шоколадная мечта исполнится в библиотеке

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Мастер-класс "Шоколадная мечта –Тюмень" начнется в филиале Детской библиотеки им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 20 апреля в 18 часов.

Как сообщают организаторы, гостям мастер-класса предстоит попробовать себя в роли настоящих кондитеров и создать свой собственный набор конфет с различными начинками и украшениями.

Главный кондитер с радостью поможет каждому, расскажет много интересных фактов и откроет много секретов изготовления шоколада. Мастер-класс проводит компания "Шоколадная мечта –Тюмень".