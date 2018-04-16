"Почта России" ремонтирует отделения в Тюмени

Почта России. Фото ИА "Тюменская линия"

Более удобным и современным стало тюменское почтовое отделение № 49 Почты России (ул. Московский тракт, 108) после четырехмесячного ремонта. Торжественное открытие обновленного офиса состоялось 16 апреля.

"Помещение стало более просторным и комфортным для клиентов и сотрудников. Крыльцо оборудовали с учетом потребностей маломобильных граждан, для удобства слабовидящих людей сделали тактильные указатели. У входа в здание и в помещении почтового отделения смонтировали систему видеонаблюдения, ввели в действие систему кондиционирования. После ремонта здесь начало действовать отделение Почты-Банка", - отметила руководитель почтового отделения 49 Ирина Молодкина.

В отделении, которое обслуживает около 12 тыс. человек, работают семь специалистов. Прием посетителей ведут по электронной очереди в трех универсальных окнах. Тюменцам оказывают полный спектр услуг.

Первым клиентом обновленного офиса стал заместитель руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук, который отправил почтовое сообщение.

"Отделение комфортное и доступное, впечатления хорошие. Важно и то, что увеличился спектр услуг для тюменцев", - отметил он.

Как подчеркнул директор Тюменского филиала Почты Андрей Ершов, ремонт и оснащение отделения № 49 проводилось за счет средств "Почты России". Он сообщил, что подобные изменения произойдут и в других офисах - до конца 2018 года планируется обновить 10 отделений.

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Татьяна Ковалева