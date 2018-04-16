Ямальский путешественник пытается догнать зиму и покатать детей на собачьей упряжке

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Ямальский путешественник Андрей Меньшиков, отправившийся 16 апреля в экспедицию с собаками от Екатеринбурга до Ямала, столкнулся с первыми трудностями.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель председателя Ямальского отделения Русского географического общества Игорь Кузнецов, по всей трассе нет снега и путешественники пока передвигаются на автомобиле. По пути они встречаются с жителями поселений и к концу дня планируют прибыть в Тюмень.

"На Ямале снега еще много, и как только путешественники догонят зиму, они пересядут на нарты и поедут до Пурпе. Дальнейший маршрут будет определен позднее", - пояснил он.

Передвигаться Андрей Меньшиков и сопровождающая его тренер-инструктор Виктория Ёжикова, планируют на собачьей упряжке, в которую запряжены ездовые оленегонные лайки - собаки редкой породы.

Путешественники намерены посетить ямальские школы-интернаты, покатать детей на собаках. Для этого у них есть специально обученная собака Элли, которая работает с детьми-инвалидами, и специальные нарты. Они передадут маленьким ямальцам подарки от екатеринбургских детей.

Андрей Меньшиков живет на Ямале, в поселке Пурпе. Работает в АО "Ямалкоммунэнерго" начальником службы контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Стаж путешественника – более 30 лет. В рамках проекта "Великий северный путь-2016" Андрей Меньшиков и его коллега Александр Еликов из Нового Уренгоя принимали участие в экспедиции, которая вошла в Книгу рекордов России. На серийном легковом автомобиле они прошли вдоль моря Лаптевых и посетили населенные пункты, полярные станции вдоль всего побережья, а также добрались до самой северной материковой точки России – мыса Челюскин. Экспедиция длилась сорок восемь дней.

Борис Олейник