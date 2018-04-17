Три человека госпитализированы в результате взрыва бытового газа в Заводоуковске

фото МЧС по Тюменской области

Три человека госпитализированы в результате пожара, вызванного взрывом бытового газа в доме на ул. Киевская в Заводоуковске.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного пожарной части поступило в 19 часов 35 минут 16 апреля. На момент прибытия пожарных расчетов газифицированный дом площадью 225 кв. м был полностью охвачен огнем, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

31 огнеборец приняли участие в ликвидации возгорания. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем.

Причина и размер ущерба устанавливаются.