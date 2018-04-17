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Почта России помогла вернуть французскому космонавту документы, украденные у него в Париже

17:21 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Почты России

Ворох личных документов, старый потрепанный конверт с наклейкой на французском языке и паспорт гражданина Франции Жан-Лу Жак Мари Кретьена - первого француза в космосе, космонавта, работавшего на космической научной станции "Салют-7" в составе экипажа под руководством Владимира Джанибекова обнаружили работники сортировочного центра Почты России в одной из почтовых емкостей, приехавших в Россию из Франции.

фото Почты России

Вернуть документы, среди которых были удостоверение героя Советского Союза, подписанное Леонидом Брежневым, удостоверение пилота, военный билет, Почте России помог Мемориальный музей космонавтики. Через Французское космическое агентство (CNES) удалось разыскать Жан-Лу Кретьена, который был шокирован новостью, что его документы найдены в Москве.

Оказалось, что чемодан, в котором находились документы, был украден у космонавта в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он возвращался из поездки в Китай. Все эти годы месье Кретьен хранил самые важные документы в почтовом конверте, выпущенном в 1982 году в честь сотрудничества СССР и Франции в Космосе, подписанном на память членами экипажа корабля "Союз-Т6": Владимира Джанибекова, Александра Иванченкова и Жан-Лу Кретьена. Они же значатся авторами изображения на конверте.

От имени Почты России передала документы Жан-Лу Кретьену руководитель департамента внешних коммуникаций предприятия Елена Барсегова на концерте "Покорители космоса", посвященном Дню космонавтики. На мероприятии присутствовали и его коллеги - члены совместного советско-французского космического экипажа Владимир Джанибеков и Александр Иванченков.

"Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе, - улыбнулся Жан-Лу Кретьен в момент передачи документов. – Спасибо большое отзывчивым и профессиональным сотрудникам Почты России. Некоторые из этих документов, действительно, уникальны, и мне было бы очень трудно их восстановить".

Документы, дубликаты которых месье Кретьен успел сделать, он передал в Мемориальный музей космонавтики, чтобы там сохранили память об удивительной почтовой истории, сообщает пресс-служба Почты России. 

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Теги: Жан-Лу Жак Мари Кретьен , космонавт , Почта России , Франция

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