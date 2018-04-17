Самке леопарда подписчики нацпарка выбрали имя Тайга

фото нацпарка "Земля леопарда"

Молодую самку дальневосточного леопарда под номером Leo 61F зовут Тайга. Подписчики национального парка "Земля леопарда" в социальных сетях путем голосования выбрали имя для одной из редчайших крупных кошек мира.

Акция по выбору имени для пятнистого хищника стартовала в начале апреля 2018 года в рамках празднования шестилетия "Земли леопарда". На первом этапе подписчики национального парка в соцсетях предложили более 600 вариантов имен. Далее в группах было запущено голосование за пять вариантов, которые повторялись наиболее часто: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда.

Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Уже в первые дни имя "Тайга" вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов – это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. С отрывом более чем в 100 голосов второе место заняло имя "Весна".

Leo 61F стала первым дальневосточным леопардом, имя для которого выбирали пользователи социальных сетей, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".