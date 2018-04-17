На Дни джаза можно получить бесплатный электронный билет

фото Министерство культуры РФ

Международные дни джаза пройдут в Санкт-Петербурге с 28 апреля в течение трех дней. На сайте уже открыта регистрация на праздник. Любой желающий сможет зарегистрироваться и получить бесплатные электронные билеты на мероприятия.

Они включают образовательную, дискуссионную, кино- и музыкальную программы. Образовательная программа будет включать лекции и мастер-классы, дискуссионные сессии, посвященные актуальным вопросам джазового искусства в России и мире. С мастер-классами выступят не только российские музыканты, но и мировые звезды джаза: трубач-виртуоз, самый успешный джазмен в истории современной Германии Тиль Бреннер, легендарная американская джазовая певица, пятикратный лауреат Grammy Дайян Ривз, французская джазовая певица Серил Эйме. Секретами своего мастерства на мастер-классе по вокалу снова поделится американский джазовый вокалист, лауреат премии Грэмми Керт Эллинг. Ранее он принял участие в фестивале Jazz Across Borders, который прошел в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2017 года.

фото Министерства культуры РФ

Дискуссионная программа затронет самый широкий круг тем. Так, 29 апреля Игорь Бутман и Давид Голощекин обсудят особенности российского джаза с инициатором создания Международного дня джаза, обладателем 14 премий Grammy Херби Хэнкоком. Кроме того, 30 апреля пройдет панельная дискуссия "Женщины в джазе".

В рамках кинопрограммы покажут известные картины, посвященные джазу "Веселые ребята", "Мы из джаза", "Одержимость", "Леди поет блюз", "Криминальный блюз".

Музыкальная программа включит открытый концерт 28 апреля на городской площадке с русскими и иностранными музыкантами. Кульминацией праздника станет "All-Star Global Concert" — гала-концерт мировых звезд джаза, который пройдет 30 апреля в "Мариинском-2". Также все джазовые клубы города будут задействованы как площадки для вечерних джем-сейшнов участников Дня джаза.

Помимо концертов и образовательных мероприятий, в программе заявлены тематические экспозиции. 30 апреля в "Мариинском-2" откроются выставки картин и фотографий, иллюстрирующих историю отечественного джаза.

Программа Дня джаза здесь, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.