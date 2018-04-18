ТюмГУ запускает магистерскую программу по медиапроизводству

abiturient.utmn.ru

Школа перспективных исследований (SAS) и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ открывают набор на новую профессиональную магистерскую программу "Цифровая культура и медийное производство".

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, программа ориентирована на подготовку авторов, режиссеров, редакторов, продюсеров и других специалистов в области медиапроизводства, владеющих не только новейшими технологиями, но и основами бизнес-логики, права и креативной экономики.

Выпускники программы будут обладать всем спектром практических профессиональных навыков, смогут эффективно работать в творческих командах, занятых производством самого разнообразного медийного контента: от игровых и документальных телесериалов до роликов для социальных медиа и онлайн-платформ.

"Программа сконструирована во взаимодействии с различными партнерами, поэтому наши выпускники смогут работать как в крупных государственных медиахолдингах, так и в небольших частных стартапах в России и за рубежом", – отмечают авторы программы.

Международная команда преподавателей состоит из практиков медиапроизводства и теоретиков цифровой культуры. Часть занятий будет проходить на русском, часть – на английском языках. В основе программы лежит междисциплинарный и кросс-медийный подход с акцентом на интенсивной практике.