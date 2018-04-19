Робот научит межгалактическим танцам участников Библионочи

фото ТОНБ им. Менделеева

Робот Бамблби из команды Супергероев Тюмени преподаст урок хореографии в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова 20 апреля в 18 часов.

По информации организаторов, эффектный робот трансформер Бамблби удивит своим внешним видом и ростом 2,5 метра. Робот оснащен звуковыми и световыми эффектами: подсветка корпуса, звуки при движении и ходьбе.

Трансформер знает наш язык и разговаривает роботизированным голосом. А еще гигантский робот неплохо танцует, он научит гостей танцевать межгалактические танцы.

Вход свободный.