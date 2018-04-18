Более двухсот километров федеральных дорог отремонтируют в Тюменской области

Фото: rosavtodor.ru

Более 250 км верхнего слоя дорожного покрытия заменят в Уральском федеральном округе в 2018 году. Об этом сообщил начальник ФКУ "Уралуправтодор" Федерального дорожного агентства Алексей Борисов на пресс-конференции информационного агентства ТАСС в режиме телемоста журналистам из Екатеринбурга и Тюмени.

Он отметил, что на въезде в Тюмень со стороны Екатеринбурга дорожники уже приступили к ремонту. Установлено освещение, заменены светофоры на более современные образцы, к 1 октября работы планируют завершить. Кроме того, на въезде закроют несанкционированный левый поворот. Безопасность пешеходов, проживающих в Тюмени (193-й км трассы Р-254 "Иртыш", подъезд к областному центру) обеспечит новый надземный пешеходный переход.

Значительный объем работ придется на две федеральные трассы Тюменской области, где планируется отремонтировать 221 км – Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. За Заводоуковском на участке от 120 до 128 км капитальный ремонт начнут с 1 июня и завершат к октябрю. За Ишимом отремонтируют участок от 297 до 305 км.

"Продолжается работа по передаче участка Макушино - Бердюжье - Ишим, так называемого обхода Казахстана. Она переходит от регионального правительства Курганской и Тюменской областей в федерацию. Планируем в 2019-2020 году приступить к ремонту, там есть, чем заняться", - рассказал Алексей Борисов. Кроме того, в 2018 году отремонтируют мост через реку Турба на трассе Р-404.

На трассе Тюмень - Тобольск - Сургут - Ханты-Мансийск идет проектирование коридора на Тобольск. К работе на первом участке в районе Борков ведомство намерено приступить в четвертом квартале 2018 года и завершить ее в 2019 году. На трассе в районе Ингаира и Аремзян строят дополнительную полосу на подъем, завершат ее в текущем году.

Алексей Борисов подчеркнул, что правительство Тюменской области активно сотрудничает с Уралуправтодором и поблагодарил лично губернатора Владимира Якушева. "Подписано соглашение о софинансировании, 25 процентов в объекты капительного строительства вкладывает региональное правительство, 75 процентов - федерация. Мы намерены организовать четыре полосы движения до Заводоуковска, такая программа есть, она согласована на всех уровнях", - заметил он.

Дарья Казакова