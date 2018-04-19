О поддержке малого и среднего предпринимательства расскажут за круглым столом

Фото ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюмени" начнется в большом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) 24 апреля в 15 часов.

По информации организаторов, планируется рассмотрение следующих вопросов: "О нововведениях в государственной поддержке бизнеса"; "Об оказании муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; "О формах и видах поддержки, представляемой Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области"; "Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства".

Для участия в мероприятии субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо зарегистрироваться по телефону: 51-06-33 или e-mail не позднее 23 апреля.

Также можно зарегистрироваться на круглый стол, пройдя по ссылке.