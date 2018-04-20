В Тобольске выбрали "Ангела года"

Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Марченко и Ярослава Козлова стали "Ангелами года" в Тобольске. Всего за звание спорили десять юных тоболяков.

Все финалисты с успехом преодолели отборочные этапы. В финале участники состязались в трех конкурсах: визитка, творческий конкурс и дефиле. В визитке юные артисты исполняли песни и читали стихи о себе, своей семье и детском саде. В творческом номере участники пели, танцевали, декламировали стихи.

Заключительным испытанием стало дефиле в образе мультипликационного героя или героя детского фильма. Дети выходили на сцену в образе лисы Алисы, кота Базилио, Снежной королевы, Карлсона и других известных персонажей.

Евгений Новоселов