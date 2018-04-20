up

20.04.2018 пятница

USD 60,8583

EUR 75,4034

В Тюмени 3..5 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тобольске выбрали "Ангела года"

13:21 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Марченко и Ярослава Козлова стали "Ангелами года" в Тобольске. Всего за звание спорили десять юных тоболяков.

Все финалисты с успехом преодолели отборочные этапы. В финале участники состязались в трех конкурсах: визитка, творческий конкурс и дефиле. В визитке юные артисты исполняли песни и читали стихи о себе, своей семье и детском саде. В творческом номере участники пели, танцевали, декламировали стихи.

Заключительным испытанием стало дефиле в образе мультипликационного героя или героя детского фильма. Дети выходили на сцену в образе лисы Алисы, кота Базилио, Снежной королевы, Карлсона и других известных персонажей.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: дети , конкурс , Тобольск

Последние новости

13:54 Еще двенадцать участников конкурса "Лидеры России" получили новые должности
13:43 Тюменская продукция представлена на ярмарках в Надыме и Тарко-Сале
13:32 Владимир Якушев: работа органов местного самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом Фото
13:21 В Тобольске выбрали "Ангела года"
13:10 Тюменский легион собирает самое большое количество болельщиков
13:00 Владимир Пискайкин: в Тюменской области власть работает результативно
12:49 Тамара Казанцева: школы и детсады - в центре внимания региональных властей
12:38 Тюменские депутаты: водоразборные колонки не должны перемерзать зимой
12:27 Жительница Ишима перевела мошеннику более восьмисот тысяч рублей
12:16 Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа органов местного самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления

Порт Сабетта поможет тюменским аграриям поставлять зерно в другие регионы

Политика

Владимир Пискайкин: в Тюменской области власть работает результативно

Тамара Казанцева: школы и детсады - в центре внимания региональных властей

Степан Киричук: для Тюменской области 2017 год был удачным

Экономика

Тюменская продукция представлена на ярмарках в Надыме и Тарко-Сале

Банк России запустил регулятивную песочницу

В Ялуторовске на предприятии по производству школьной мебели создадут новые рабочие места

Общество

Еще двенадцать участников конкурса "Лидеры России" получили новые должности

В Тобольске выбрали "Ангела года"

Тюменские депутаты: водоразборные колонки не должны перемерзать зимой

Спорт

Тюменский легион собирает самое большое количество болельщиков

Триста юных дзюдоистов встретятся в заключительном этапе Лиги

Тобольский боец Анатолий Токов проведет поединок с сербским спортсменом

Происшествия

Жительница Ишима перевела мошеннику более восьмисот тысяч рублей

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель "Ниссана"

Югорчанка обокрала квартиру свой подруги
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+