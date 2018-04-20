В Тобольске откроется выставка "Образование. Карьера. Нефть и газ"

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Выставка "Образование. Карьера. Нефть и газ" откроется в Тобольском филиале Тюменского индустриального университета 21 апреля в 10 часов 30 минут.

По информации пресс-службы вуза, выставка ориентирована на обучающихся школ, студентов, преподавателей, родителей и работодателей. Она познакомит участников с новейшими технологиями и инновационными решениями в области образования, трендами нефтегазовой отрасли, а также актуальными предложениями работодателей.

Экспозиция выставки даст возможность абитуриентам и старшим школьникам сориентироваться в профессиях среднего профессионального и направлениях подготовки высшего образования, наметить направления личностного и профессионального роста, познакомиться с требованиями, которые предъявляют работодатели при отборе сотрудников.