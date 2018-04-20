Закон о свободном сборе валежника вступит в силу в 2019 году

data.rosleshoz.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон "О свободном сборе валежника". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Суть закона состоит в том, что "валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле)" включат в состав недревесных лесных ресурсов, перечисленных в статье 32 Лесного кодекса РФ и может беспрепятственно использоваться в личных целях. Закон разработан на основании многочисленных обращений граждан. Его цель - обеспечить людям доступ к валежнику для собственных нужд без прохождения длительной процедуры оформления разрешительных документов.

Сегодня жители деревень и сел, а также владельцы "зимних" дач должны получать разрешение и заключать договор с арендатором или собственником лесного участка для легальной заготовки валежника, сообщает пресс-служба Рослесхоза.