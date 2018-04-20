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В Тобольске начали вакцинацию против клещевого энцефалита

17:13 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тобольске начали вакцинацию против клещевого энцефалита. Фото Роспотребнадзора РФ

7 тыс. доз вакцины для взрослых и 2 тыс. для детей получили в тобольской областной больнице №3. Пройти вакцинацию могут жители города и Тобольского района.

В обязательном порядке проводится ревакцинация ранее привитых граждан и вакцинация граждан из группы риска.

К группе риска относятся те, чья профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными работами, работами по выемке и перемещению грунта, заготовительными, промысловыми, геологическими, изыскательными, экспедиционными, дератизационными, дезинсекционными, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

Бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита рекомендуют провести юным геологам, ребятам, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством в отрядах мэра и прочими работами в лесу.

Взрослым для вакцинирования необходимо обращаться в кабинет №219 центральной поликлиники по адресу 4 мкр, 53 в будни с  8 часов до 14 часов (обед с 12 часов до 12 часов 30 мин.). Посетители пройдут предварительный осмотр для определения показаний и противопоказаний к вакцинации.

Чтобы поставить прививку ребенку, необходимо обратиться  к участковому педиатру, предварительно записавшись в дни здорового ребенка (вторник, четверг).

Также желающие, не относящиеся к группе риска, могут привиться на платной основе, обратившись в регистратуру поликлиники в 4 мкрн. 

Организации могут заключить договор для вакцинирования сотрудников на рабочем месте. Детали можно узнать в отделение профилактики областной больницы №3 по телефону 25-29-44. 

Важно помнить о мерах предосторожности и правилах поведения в лесу. Рыбакам, охотникам, грибникам, дачникам, любителям лесного туризма рекомендуется надевать специальную защитную одежду и пользоваться репеллентами.

Врачи напоминают, что за экстренной помощью в течение 48 часов после укуса клеща необходимо обращаться в приемное отделение больницы, ФАП, поликлинику по месту жительства или в инфекционное отделение по улице Красноармейская, 6.

Избавляться от клеща самостоятельно нельзя, напоминает пресс-служба областной больницы №3. 

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Теги: клещевой энцефалит , клещи

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