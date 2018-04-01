Сердечные проблемы обсудят тюменские кардиологи

Фото пресс-службы ТюмГМУ Фото пресс-службы ТюмГМУ

Восьмая научно-практическая конференция кардиологов Тюменской области пройдет 26-27 апреля.

Торжественное открытие конференции начнется в Большом конференц-зале хирургического стационара Областной клинической больницы № 1 (ул. Юрия Семовских, 10) 26 апреля в 9 часов 30 минут.

Главная причина смертности россиян – сердечно-сосудистые заболевания. Объединить усилия в борьбе с патологиями сердца и сосудов, поделиться новейшими результатами исследований в этой сфере соберутся светила медицинской науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Твери и других городов России. С докладами выступят академики и члены Российской Академии Наук, свои наработки представят тюменские врачи.

Участники конференции – кардиологи, терапевты, неврологи, пульмонологи, хирурги и многие другие специалисты рассмотрят актуальные проблемы и задачи, стоящие перед отечественным здравоохранением. Много выступлений посвящено вопросам лечение артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома. Обсуждение коснется и таких тем, как междисциплинарный подход к лечению: стык неврологии и кардиологии, кардиологии и пульмонологии и других, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.