Для IT-стартапов в Тюменской области созданы все условия

Фото minpromtorg.gov.ru Фото minpromtorg.gov.ru

15 проектов представлено на портале TMN-IT. Это специализированный портал по информационным технологиям, который был создан при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Это не коммерческая и не рекламная площадка, она работает для аудитории, связанной с информационными технологиями. Портал аккумулирует актуальную и полезную информацию IT-сферы, рассказывает о деятельности IT-предприятий тюменского региона и России", - отметил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

По его словам, портал только начинает свою жизнь в тюменском регионе. "Но он будет обязательно расширяться, привлекать партнеров и увеличивать количество полезной информации для IT-предприятий и специалистов", - подчеркнул он.

На портале можно найти всю необходимую информацию как для начинающих, так и для опытных IT-специалистов.

Раздел "Работа" включает в себя вакансии IT-компаний и резюме соискателей и студентов профильных специальностей. При поддержке сайта HH.RU на портале ежедневно размещается более 100 вакансий и более 1 тыс. резюме.

Также портал ведет работу с работодателями напрямую, они могут самостоятельно зарегистрироваться на портале и разместить актуальную вакансию. Портал TMN-IT активно сотрудничает с ТюмГУ и ТИУ. Резюме студентов-старшекурсников и выпускников также представлены на портале, количество которых с каждым днем только увеличивается.

Благодаря поддержке АН "Этажи" на портале можно найти офис для IT-компаний (более 400 вариантов) или жилье для IT-сотрудника (более 300 вариантов). С заказчиками портала работает персональный менеджер агентства недвижимости. Также на портале есть форма для подачи заявки IT-компании "Стань резидентом", дающая право получить льготную аренду помещения в тюменском технопарке.

На портале представлены IT-проекты Тюмени, существующие на сегодняшний день. IT-компании и IT-стартаперы могут заявить о себе и своем проекте, подав заявку на портале.

Каждая IT-компания или IT-стартап имеет право на получение финансовой поддержки, субсидирования для покупки IT-оборудования и получения льготной аренды помещения для офиса.

"IT-компания, получившая преференции, сможет применить пониженные тарифы страховых взносов (не более 14%), сможет включать расходы на покупку электронно-вычислительной техники в состав материальных расходов (для целей налогообложения прибыли) в размере полной стоимости такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию (без амортизации), сможет привлекать иностранных специалистов в упрощенном порядке. Для этого IT-компании нужно выполнить ряд условий о доле "профильных" доходов и численности работников. Для удобства получения преференций на портале размещены контакты ответственных лиц, у которых можно получить консультацию и дополнительную информацию, а также имеется ссылка на страницу сайта Минкомсвязи России с информацией о действующих льготах", - пояснил Антон Машуков.

Ирина Шемякина