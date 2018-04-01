Тюменцы почтут память жертв катастрофы в Чернобыле

Фото союза «Чернобыль» Фото союза «Чернобыль»

Памятные мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, пройдут в Тюмени 26 апреля.

В 10 часов члены тюменской областной общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" возложат цветы к памятной доске генерал-лейтенанта Аркадия Гущина (ул. Ленина, 65). В 10 часов 30 минут церемония возложения цветов начнется в сквере им. Немцова у памятника Борису Щербине. В 11 часов участники ликвидации последствий радиационных аварий, а также их семьи отправятся в часовню Дмитрия Донского, где будет отслужена лития в память о жертвах радиации.

В 12 часов ветераны, представители общественных организаций, органов государственной власти и горожане соберутся в сквере Мужества. Здесь состоится мемориальная церемония, посвященная тридцать второй годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, будут возложены цветы и венки к памятнику "Тюменцам – ликвидаторам радиационных аварий и катастроф". В 13 часов участников угостят солдатской кашей.

Как сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области, в настоящее время в регионе проживают более 1 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний.