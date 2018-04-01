  • 25 апреля 201825.04.2018среда
  • USD61,6644
    EUR75,2121
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер северо-восточный

В Тюменской области снижается количество заболевших ОРВИ

Общество, 13:01 25 апреля 2018

фото www.ya-roditel.ru

10 тыс. 773 человека заболели ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 16 по 22 апреля, что  ниже эпидемического порога и меньше на 1,1 тыс. человек по сравнению с предыдущей неделей.

По информации регионального Роспотребнадзора, в Тюмени заболело 7 тыс. 439 человек, что также на 1,1 тыс. человек меньше, чем за предыдущую неделю.

По результатам вирусологического мониторинга обнаружено 2 положительные находки гриппа В, 1 – гриппа A (H1N1) -2009 и 1 - гриппа A (H3N2).

Закрытие общеобразовательных организаций, в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом не проводилось.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грипп , ОРВИ , Тюменская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:23 25.04.2018На Ямале школы и детские сады закрыли на карантин по гриппу
13:01 25.04.2018В Тюменской области снижается количество заболевших ОРВИ
12:39 25.04.2018В Тюмени выявлены дома с горючими материалами
12:28 25.04.2018Тюменцы почтут память жертв катастрофы в Чернобыле