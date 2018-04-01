В Тюменской области снижается количество заболевших ОРВИ

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10 тыс. 773 человека заболели ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 16 по 22 апреля, что ниже эпидемического порога и меньше на 1,1 тыс. человек по сравнению с предыдущей неделей.

По информации регионального Роспотребнадзора, в Тюмени заболело 7 тыс. 439 человек, что также на 1,1 тыс. человек меньше, чем за предыдущую неделю.

По результатам вирусологического мониторинга обнаружено 2 положительные находки гриппа В, 1 – гриппа A (H1N1) -2009 и 1 - гриппа A (H3N2).

Закрытие общеобразовательных организаций, в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом не проводилось.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.