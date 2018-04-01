Новый самолет-амфибия пополнил парк ямальской авиации

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Третий самолет-амфибия Л-42М пополнил авиапарк федерации легкой и сверхлегкой авиации "Крылья Арктики" на Ямале.

Это стало возможным благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Финансирование проекта ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством ЯНАО и компанией "ЛУКОЙЛ".

В арктическом регионе легкомоторные суда "Крыльев Арктики" применяются при патрулировании территории Ямальского, Надымского и Тарко-Салинского лесничеств. Кроме того, совместно с окружным департаментом по науке и инновациям выполняются научные экспедиции на Гыданский полуостров, острова Вилькицкого и Белый.

Планируется, что в ближайшее время в авиапарке "Крыльев Арктики" появится еще одна уникальная модель самолета-амфибии. В настоящее время в Самаре завершается строительство семиместного Л-172. Он разработан с учетом индивидуальных потребностей ямальской федерации и повышенных требований для полётов в арктических условиях.

Кроме того, в начале 2018 года сотрудники региональной организации приступили к занятиям в открывшейся школе первоначального обучения пилотов сверхлегких воздушных судов. Новички совершают полеты на учебно-тренировочном самолете А-22 СВ "Аэропакт", приобретенном для этих целей при поддержке Лукойла. Первая группа из шести человек успешно прошла двухмесячные курсы по пилотированию. Налет каждого ученика составил 28,5 часов. По итогам обучения выданы лицензии пилотов легкой и сверхлегкой авиации.

Нефтяники помогли в обустройстве базы федерации: в одном из ангаров для хранения и обслуживания авиационной техники залиты полы с полимерным обеспыливающим покрытием, на территории взлетно-посадочной полосы и перрона посеяна специальная трава для укрепления грунта, которая позволит сохранить его от размывов, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.