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Команда Тюменской области привезла награды с XVII молодежных Дельфийских игр

Общество, 12:04 26 апреля 2018

фото: admtyumen.ru

Команда Тюменской области завоевала награды на XVII молодежных Дельфийских игры России, которые прошли во Владивостоке. Соревнования проходили по 31 номинации, сообщает региональный департамент культуры. 

Более 1 тыс. 800 человек из 70 регионов России боролись за победу в различных сферах искусства. Делегация Тюменской области была представлена в 12 номинациях. Среди них: скрипка, сольное народное пение, дизайн одежды, кулинарное искусство, искусство воспитания, визуализаци, я и презентация научного исследования, цирк, фортепиано, художественное чтение, домра, эстрадное пение, народный танец.

По итогам конкурсов золотую медаль в номинации "Народный танец" получил хореографический ансамбль "Солнечная карусель" (руководитель Евгения Голенецкая), бронзовые медали в номинации "Искусство воспитания" были вручены Екатерине Мокиной  и Дарье Елисеевой, бронзовой медали в номинации "Дизайн одежды" удостоился Ривал Баширов, участнице в номинации "Визуализация и презентация научного исследования" Боликовой Дарье был вручен специальный приз. 

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# Дельфийские игры , искусство , культура

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