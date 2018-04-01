Музей семьи императора Николая II открыт в Тобольске

Очень важно сохранить и передать будущим поколениям россиян память о важных страницах отечественной истории. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественной церемонии открытия музея семьи российского императора Николая II в Тобольске.

"Мы участвуем в историческом событии. Открытие музея семьи императора Николая II имеет очень большое значение не только для нашего региона, но и для всей России. Мы знаем, какая трагическая судьба постигла эту семью. Конечно же, очень важно, чтобы сегодняшнее и будущие поколения тоже помнили эту страницу истории нашего государства. Я уверен, музей будет востребован. Тоболяки и многочисленные гости древней столицы Сибири будут приходить сюда, чтобы познакомиться с очень интересными фактами нашей истории", - подчеркнул губернатор.

С открытием музея императорской семьи в Тобольске на туристической карте Тюменской области и России появляется еще одна яркая точка, которая привлечет множество гостей, отметил Владимир Якушев.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий выразил уверенность в том, что музей императорской семьи в Тобольске поможет людям полюбить наше богом хранимое Отечество.

"Из истории мы видим: в жизни нашего народа были трудные периоды, но во всех случаях народ выходил из разорения и оживал духовно. Открытие музея свидетельствует о том, что сибиряки хранят память о своей истории, какой бы она ни была, и стремятся передать ее потомкам", - подчеркнул глава Тюменско-Тобольской митрополии.

Новый тобольский музей расположен в историческом здании Губернаторского дома. С августа 1917 года по апрель 2018 года в нем жила сосланная в Тобольск семья последнего российского императора Николая II. Наиболее ценные и интересные экспонаты - плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный им Тобольскому музею штандарт, под которым будущий царь путешествовал по Сибири, семейный альбом с любительскими фотографиями царской семьи в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне, а также Евангелие с ее автографом, а также счета из Иоанно- Веденского монастыря за продукты питания для ссыльной царской семьи.

Проект по созданию в Тобольске музея царской семьи реализован под патронатом губернатора Тюменской области совместно с Тобольско-Тюменской митрополией и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Владимир Якушев тепло поблагодарил за сотрудничество председателя наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анну Громову, которая внесла огромный вклад в создание музея. "Именно благодаря Анне Громовой наш совместный проект не только состоялся, но и несет в себе историческую ценность и истину", - сказал глава региона.

Музей царской семьи в Тобольске станет центром экскурсионной программы туристического проекта "Царский маршрут", который Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" реализует под эгидой министерства культуры РФ.

"Для нашего "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" участие в работе по созданию музея императорской семьи в Тобольске стало огромной честью. Наше время нуждается в светлых нравственных ориентирах, за которыми бы мы все, и взрослые, и дети, следовали бы в повседневной жизни. Я хотела бы, чтобы этот музей и высокий духовный пример царственных страстотерпцев напомнил бы всем нам об ответственном отношении к своему Отечеству, к своей семье, к своей вере. Пусть этот музей послужит добру и созиданию", - сказала Анна Громова.

Евгений Бабенко