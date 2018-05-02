Семьдесят три года назад пал Берлин

Семьдесят три года назад пал Берлин. Фото www.mil.ru Семьдесят три года назад пал Берлин. Фото www.mil.ru

2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля-8 мая 1945 года).

Весной 1945 года на территории фашистской Германии вели боевые действия вооруженные силы Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Советские войска находилась в 60 км от Берлина, а передовые части американо-английских войск вышли на реку Эльбу в 100-120 км от столицы Германии.

Берлин являлся не только политическим оплотом нацизма, но и одним из крупнейших военно-промышленных центров Германии.

На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. В самом Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма (отряды народного ополчения Третьего рейха), а общая численность гарнизона превышала 200 тыс. человек.

Оборона города была тщательно продумана и хорошо подготовлена.

План операции советского Верховного Главнокомандования состоял в том, чтобы нанести на широком фронте несколько мощных ударов, расчленить берлинскую группировку противника, окружить и уничтожить ее по частям.

Операция началась 16 апреля 1945 года. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска 1-го Белорусского фронта атаковали противника на р. Одер. Одновременно войска 1-го Украинского фронта начали форсировать р. Нейсе. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, советские войска прорвали его оборону.

20 апреля огонь дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину положил начало штурму. К вечеру 21 апреля ударные части вышли на северо-восточную окраину города.

Войска 1-го Украинского фронта выходили к Берлину с юга и запада. 21 апреля танковые части фронта ворвались на южную окраину города. Используя успех танковых соединений, общевойсковые армии ударной группировки 1-го Украинского фронта быстро продвигались на запад.

25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей берлинской группировки противника (500 тыс. человек).

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Одер и, прорвав оборону противника, к 25 апреля продвинулись на глубину до 20 км. Они прочно сковали 3-ю немецкую танковую армию, не допустив ее использования на подступах к Берлину.

Немецко-фашистская группировка в Берлине продолжала упорное сопротивление. В ожесточенных уличных боях 26-28 апреля она была рассечена советскими войсками на три изолированные части.

Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом.

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, со всех сторон простреливавшаяся советской артиллерией, а к вечеру того же дня части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага.

Гарнизон рейхстага насчитывал до 1 тыс. солдат и офицеров, но он продолжал непрерывно усиливаться.

30 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бои за рейхстаг, которые сразу же приняли крайне ожесточенный характер. Только к вечеру после неоднократных атак советские воины ворвались в здание. В ночь на 1 мая над зданием поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках подвалов, капитулировали лишь в ночь на 2 мая.

1 мая части 3-й ударной армии, наступавшие с севера, встретились южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии, наступавшими с юга. В тот же день сдались два важных узла обороны Берлина: цитадель Шпандау и зенитная бетонная башня ПВО Flakturm I ("Зообункер").

К 15 часам 2 мая сопротивление противника полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен общим количеством более 134 тыс. человек.

Во время Берлинской операции безвозвратные потери советской стороны составили более 78 тыс. человек, санитарные — более 274 тыс. человек.

Свыше 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.