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Тюменка отсудила у больницы более восьмисот тысяч рублей

Происшествия, 13:43 28 апреля 2018

фото www.pharmvestnik.ru

Более 800 тыс. рублей отсудила жительница Тюмени у Областной клинической больницы № 2 за лечение, в результате которого она стала инвалидом 2 группы.

Из материалов гражданского дела известно, что женщина в августе 2012 года в экстренном порядке была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом "механическая желтуха, желчекаменная болезнь". В тот же день ей провели операцию по дроблению камней из протоков, подходящих к желчному пузырю.

Но лучше женщине не стало и ей провели повторную операцию на  печеночном протоке. Это привело к возникновению разлитого желчного перитонита, инфицированию передней брюшной стенки, возникновению свища.

В больнице она перенесла несколько операций и была выписана в конце декабря 2012 года.

В январе 2013 года на приеме в поликлинике по месту жительства хирург из послеоперационной раны удалил дренажную трубку длиной 5 см, оставленную врачами стационара.

В апреле 2013 года тюменка по своей инициативе обратилась в столичный институт хирургии им. Вишневского, где медики обнаружили еще одну дренажную трубку длиной уже 21 см, оставленную тоже врачами тюменской больницы. Была проведена операция и трубка удалена.

Тюменка стала инвалидом второй группы, утрата трудоспособности составила 80%.

В декабре 2016 года пострадавшая подала в Ленинский районный суд Тюмени иск к больнице о взыскании морального вреда.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с Областной клинической больницы № 2 в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей и 100 тыс. 794 рубля - понесенные расходы на оплату экспертизы. 

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского округа Тюмени. 

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# моральный вред , ОКБ №2 , операция , Тюмень

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