Студенты аграрного университета Северного Зауралья проходят практику на рыбоводческих заводах

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Новую производственную базу ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" активно осваивают студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Благодаря появлению мини-завода по воспроизводству осетровых и сиговых видов рыбы у них появилась возможность получать необходимую практику, не выезжая из областного центра. Об этом рассказал президент ассоциации "Оцелот" Руслан Цицкиев.

"Здесь мы не просто довольствуемся теорией, о которой рассказывают преподаватели по выращиванию рыбы. Здесь отрабатываются методики кормления, содержания стерляжьего стада. Студенты учатся узнавать возраст рыбы. Кроме того, обращаем особое внимание на химический состав воды. Регулярно отправляем ее на анализ в лабораторию аграрного университета. Это очень важно", - отметил он.

Самые талантливые студенты направления "Водные ресурсы и аквакультура" уже пригашены на работу на предприятия ассоциации.