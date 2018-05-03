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Тюменским педагогам предлагают изучать физику по детективам 

Общество, 10:05 03 мая 2018

фото https://www.bookvoed.ru

Педагоги Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) составили физические задачи на основе отрывков из произведений мастера мирового детектива Артура Конан Дойла, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Использование художественной литературы на уроках физики оказывается весьма эффективным, если придерживаться определенных методических требований, - считает доцент ТюмГУ Елена Ермакова. - Цитируемый отрывок должен быть связан с конкретными вопросами курса физики, отражать основной материал, иметь художественные достоинства: яркость и убедительность образов, а также кратким, способствующим положительной мотивации к изучению предмета, показывающим значимость знания физики для жизни каждого человека".

По мнению педагога, литература позволяет внести в урок положительные эмоции и тем самым стимулировать умственную деятельность учеников. Использование детективов дает возможность ученикам отдохнуть и расслабиться, не отвлекаясь от темы урока. На занятиях целесообразно использовать 1-3 отрывка из художественных произведений.

При этом они не должны подменять необходимые опыты, тренировочные задачи, а дополнять их.

Отметим, что 22 мая 2019 года мировая общественность отметит 160-летие со дня рождения Конан Дойла.

Интерес к жизни создателя образа Шерлока Холмса не угасает. Несколько дней назад мировые СМИ сообщили, что его рукопись "Пляшущие человечки" об одном из расследований Холмса и его помощника доктора Ватсона, датированная 1903 годом из 53 листов, была продана на аукционе в США за 312,5 тыс. долларов.

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# детективы , ТюмГУ , физика

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