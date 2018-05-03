На Ямале на переправе через Обь введены ограничения

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

На ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги ограничения введены 3 мая.

По информации ИА "Север-пресс", разрешено движение транспорта массой до 5 тонн только для полноприводных транспортных средств. Хозяев неполноприводных машин пускают к месту проживания по прописке.

Для транспортных средств от 5 до 20 тонн движение организовано без ограничений для всех автомобилей вне зависимости от привода.

Дорожники рекомендуют перед выездом на переправу удостовериться в том, что автомобиль соответствует выставленным на дороге условиям. Нарушение режима проезда может быть опасно для жизни.

Кроме того, специалисты напоминают, что переменчивая северная весна может в любой момент изменить режим работы объекта.