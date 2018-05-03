Тюменских почтальонов оштрафовали на сорок тысяч рублей

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Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявило в работе ФГУП "Почта России" на территории Тюменской области ряд серьезных нарушений.

Как сообщает пресс-служба управления, пересылка письменной корреспонденции проводилась с нарушением контрольных сроков, при сборе письменной корреспонденции из почтовых ящиков на юге области и в Ханты-Мансийском автономном округе нарушались установленные нормативы, в Тюмени нарушались нормативы доставки писем, в Ханты-Мансийске и в с. Щетково Ярковского района Тюменской области на почтовых ящиках отсутствовала обязательная информация, в отделениях почтовой связи Тюмени №№ 1, 6, 22, 31, 49 в клиентских залах отсутствовали "Правила оказания услуг почтовой связи".

Эти нарушения, отмечено в сообщении, выявлены в ходе систематического наблюдения в отношении ФГУП "Почта России". Понятие мероприятий систематического наблюдения включает в себя все методы контроля Роскомнадзора, которые проводятся без взаимодействия с проверяемым лицом. Важно понимать: мероприятия систематического наблюдения не являются проверками в понимании 294 закона. Раньше в Роскомнадзоре мероприятия систематического наблюдения назывались "дистанционным контролем".

По результатам систематического наблюдения был составлен административный протокол, который был направлен по подведомственности в Арбитражный суд города Москвы для рассмотрения и принятия мер в соответствии с КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 2 апреля 2018 ФГУП "Почта России" признано виновным в совершении административного правонарушения. Юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.