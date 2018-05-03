Владимир Якушев поручил создать онлайн-платформу для анализа и планирования строительства соцобъектов

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Строительство детских садов и школ, а также перспективные проекты в этой сфере, особенно в Тюмени, обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора Тюменской области Владимира Якушева 3 мая. В нем приняли участие заместители главы региона, руководители профильных департаментов и представители администрации города Тюмени во главе с Александром Моором.

Для анализа ситуации и планирования строительства социальных объектов в разных территориях необходима полнота информации и прогнозирование числа мест в детских садах и школах с учетом множества критериев: очередности, потенциальной потребности с учетом рождаемости, включая объемы и специфику сдаваемого жилья в разных районах и его заселенности семьями с детьми.

"Нужна онлайн-информация, которая позволит принимать качественные управленческие решения о том, в каких территориях и какой вместимости строить детские сады и школы, где прогнозируется наибольшая потребность. Владея необходимым массивом информации, мы сможем работать на опережение ситуации, своевременно готовить проектную документацию и планировать бюджетные расходы", - подчеркнул Владимир Якушев и поставил задачу областному департаменту информатизации разработать программный продукт с учетом уже действующих информационных систем для получения такой аналитической информации.

В настоящий момент на основе анализа соотношения плановой вместимости и числа обучающихся в школах в разных территориях областной столицы, а также темпов застройки сформированы районы с высокой потребностью в новых образовательных организациях. В их числе микрорайоны Ямальский -1 и Ямальский -2, Мыс, Тура (Лесобаза), Казарово, в среднесрочной перспективе – это район Дома Обороны, Европейский и Плеханово.

В 2018 году в Тюмени завершится строительство школы на 1 тыс. 200 мест в Ямальском-2, открытие школы запланировано к началу нового учебного года и Дню знаний - 1 сентября. Еще одну крупную школу в районе улиц Янтарная-Бориса Житкова планируется возвести в третьем квартале 2019 года. Разрабатывается проектная документация по строительству школы в Ямальском-1.

Принято решение и о строительстве школы на 360 учебных мест в Казарово. Помимо школы запланировано построить надземный переход, который обеспечит безопасное пересечение школьниками транспортной магистрали. А с помощью школьных автобусов будет обеспечена доставка в новую школу ребят из поселка Березняки. Глава региона поручил ввести в эксплуатацию надземный переход до сдачи школы.

В перспективе здания школ появятся в границах улиц Зелинского и Менделеева (участок здесь предусмотрен в рамках комплексной застройки территории), а также в микрорайоне Европейский.

Строительство школ ведется и в других муниципалитетах области. Так, строители приступили к возведению школы на 900 мест в микрорайоне "Новый" Заводоуковского городского округа. Стартовал аукцион на проведение СМР новой школы в 15 микрорайоне Тобольска. В Тюменской области также реализуется масштабная программа по замене деревянных школ.