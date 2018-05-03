Знамя Победы водрузили над Тюменью

Точную копию знамени Победы площадью 15 кв. метров установили в верхней точке пилона моста Влюбленных в Тюмени активисты молодежной патриотической организации "Молодая гвардия" совместно с промышленными альпинистами компании "Клякса" З мая.

Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который бойцы Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага Берлине.

Перед торжественной церемонией молодогвардейцы в рамках ежегодной патриотической кампании "Мы помним!" провели на набережной Туры интеллектуальную игру-викторину "Знамя Победы", участники которой соперничали за право принять участие в установке знамени. Победила команда из села Беркут Ялуторовского района.

"73 года назад солдаты Красной армии одержали победу над фашистскими войсками и водрузили знамя Победы над рейхстагом. Дата взятия Берлина - одна из важнейших в истории Великой Отечественной войны, поэтому она увековечена знаменательной ежегодной акцией. С 3 мая каждый житель и гость Тюмени сможет увидеть этот символ памяти о Великой Отечественной войне," - рассказал руководитель тюменского городского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.

Начиная с 2004 года, подобные акции стали доброй традицией, отметил директор компании "Клякса" Александр Андросов.

Сергей Русанов