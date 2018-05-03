Тюменские поисковики открыли общественную приемную

фото Тюменского областного поискового центра фото Тюменского областного поискового центра

Общественная приемная по сбору и обработке заявок на розыск информации о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны начала работу, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Всем обратившимся в пункты приема поисковики расскажут, какую информацию необходимо предоставить специалистам движения для поиска сведений о пропавших без вести фронтовиках.

Здесь же помогут заполнить анкету, которая будет использована для поиска информации об участниках войны по электронным базам данных Министерства обороны Российской Федерации и архивным документам.

"К нам в областной поисковый центр ежедневно обращаются люди не только из Тюменской области, но и со всей страны, которые хотят узнать, где погиб и похоронен их родной человек, восстановить его боевой путь Количество заявок возрастает к 9 Мая", — рассказала специалист центра Светлана Власова.

Получить консультацию и обратиться в общественную приемную можно 3, 4, 7, 8 мая с 15 до 18 часов по адресу: ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. 207 (Тюменский областной поисковый центр) и 9 мая с 10 до 15 часов у памятника "Учащимся школ города, не вернувшимся с войны".