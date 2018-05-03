Тюменские детсадовцы впервые продемонстрируют готовность к труду и обороне в канун Дня Победы

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В Тюмени в канун дня Победы впервые пройдет фестиваль ГТО для дошкольников.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин.

"Фестиваль ГТО для дошкольников пройдет 5 мая в легкоатлетическом манеже, - пояснил он. - Он пройдет впервые и в нем примут участие большое количество дошкольников".

Всего в Тюмени, по словам Евгения Хромина, в предпраздничные и праздничные дни пройдет более 120 самых разных спортивных мероприятий.

Со 2 по 9 мая жителям города, сообщается на сайте администрации Тюмени, предложат различные турниры, соревнования, матчи по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, скандинавской ходьбе, настольному теннису, дартсу, "Веселые старты", семейные эстафеты, легкоатлетические забеги и многое другое.

Любителей бега от 8 до 30 лет приглашают на "Марафон Победы" на дистанцию 1 км, который начнется 6 мая в 11 часов по адресу: ул. Кремлёвская, 112/1.

Любителей плавания от 10 до 72 лет ждут на фестивале "Доплыть до Победы", который состоится 2 и 8 мая. Начало в 15 часов на обводненном карьере (10-й км объездной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск).

Всех, кто желает научиться танцевать "Вальс Победы", приглашают 4 мая в 19 часов 30 минут в лицей № 93 (пр. Геологоразведчиков, 19), а станцевать разученный вальс тюменцы смогут там же 9 мая в 18 часов.

Не останутся без внимания и жители с ограниченными возможностями здоровья, в частности, колясочники и лица, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата. Для них организуют интересный игровой турнир по новусу. Этот латышский национальный вид спорта относится к группе бильярдных игр.

"Новус развивается давно, но не в Тюмени, – отметил спортивный инструктор ДЮСШ "НЕГЕ" Роман Феденко. – Не так давно я из воспитанника перерос в сотрудника ДЮСШ "НЕГЕ" и решил "возглавить" данный вид спорта. Он очень удобен для таких, как мы, – добавил Роман. – Я сам имею поражение опорно-двигательного аппарата, поэтому заинтересован в полноценном развитии наших воспитанников. Новус – отличное решение, которое позволяет играть нам наравне с другими". Игра оказалась очень востребованной. У Романа занимаются до 50 человек разного возраста.

"Нам не хватает официальных соревнований, но пока я не слышал ничего подобного. Конечно, буду проявлять инициативу и, если получится, организовывать турниры и соревнования по данному виду спорта, хотя бы пока на уровне учреждения", – подытожил спортивный инструктор.

Турнир состоится 4 мая в 12 часов по адресу: ул. Котовского, 54. Желающих попасть к Роману в группу просим обращаться по телефону 8-909-742-50-15.

В мае для тюменцев будут работать 147 инструкторов по спорту на 170 спортивных объектах.

Борис Олейник