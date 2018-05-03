Выставка в Викуловском народном краеведческом музее рассказывает о подвиге сибиряков

Выставка в музее Викуловского района. Фото районной администрации Выставка в музее Викуловского района. Фото районной администрации

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Новая историко-документальная выставка "Сталинград. 200 дней мужества", посвященная битве на Волге и 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, работает в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова.

Как сообщает районная администрация, события военных лет представлены глазами фронтовиков: зенитчиков и танкистов, пулеметчиков и шоферов, десантников и саперов, рядовых и командиров. В хронологическом порядке показаны этапы и важнейшие операции Сталинградской битвы, а также фотографии, копии документов, письма, копии винтовки системы С. И. Мосина образца 1891/1930 г., ручного пулемета, разработанного В.А. Дегтяревым, артиллерийского фонаря.

Особого внимания заслуживает экспозиция "Забытые дивизии. 229 стрелковая…", рассказывающая о подвиге сибиряков, ценою своих жизней задержавших врага на дальних подступах к Сталинграду у поселка Суровикино. Представлены подлинные предметы, найденные поисковыми отрядами на местах сражений: каски, выхолощенные корпусы мин и гранат, немецкие приколыши для армейских палаток, оружейная масленка. На выставку привезена земля с Кузнецовой горы (г. Суровикино), где местные жители установили мемориал о бойцах дивизии, в составе которой воевали 103 призывника Викуловского райвоенкомата.

Одновременно с работой выставки организована районная патриотическая акция "Синий платочек" по сбору имен героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На символичном платочке каждый участник выставки может написать имена и даты жизни членов своей семьи, участвовавших в войне 1941-1945 гг. Впоследствии их сошьют в единые полотнища, которые будут развеваться 8 мая во время торжественного митинга у мемориала Славы.