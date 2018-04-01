Над мостом влюбленных развеется Знамя Победы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы смогут побороться за право дать старт водружению Знамени Победы на мосту Влюбленных 30 апреля в 14 часов.

По информации пресс-службы "Молодой гвардии", на набережной Туры в рамках ежегодной патриотической кампании "Мы помним!" активисты традиционно проведут игру "Знамя Победы".

Она пройдет в формате турнира, на котором команды сразятся за право принять участие в установке "Знамени Победы". Участники поделятся на команды по 5-6 человек. Во время игры им предстоит ответить на тематические вопросы о Великой Отечественной войне, продвигаясь по линиям фронта к победе.

Каждая линия фронта соответствует событиям и датам, происходящим в годы Великой Отечественной войны. Победит команда, набравшая наибольшее количество баллов. Фаворитам будут вручены призы и памятные подарки. А также главный приз - возможность водрузить Знамя Победы на верхний пилон Моста Влюбленных.

"В этот день, 73 года назад, солдаты Советской армии одержали победу над фашистскими войсками и водрузили Знамя победы над Рейхстагом. Эта дата является одной из важнейших в истории Великой Отечественной войны, поэтому дата взятия Берлина увековечена знаменательной ежегодной акцией. С 30 апреля каждый житель и гость Тюмени сможет увидеть этот символ памяти о Великой Отечественной войне" - рассказал заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.