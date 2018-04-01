Самбисты посвятят турнир Дню Победы
фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области
Открытый турнир по самбо, посвященный празднованию Дня Победы, пройдет на базе Тюменского индустриального университета (Володарского, 38) 6 мая.
В соревнованиях примут участие юноши 2002-2003 г.р. (весовые категории от 42 и свыше 84 кг) и мужчины 2000 г.р. и старше (от 52 и свыше 100 кг).
Перед началом схваток, в 9 часов 15 минут, самбисты, отдадут дань уважения и почтения участникам Великой Отечественной войны, возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь" у здания музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).
В 10 часов 20 минут в спортивном зале ТИУ начнется открытие соревнований, сразу после которого начнутся схватки по весовым категориям.