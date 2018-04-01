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Самбисты посвятят турнир  Дню Победы

Спорт, 08:18 28 апреля 2018

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Открытый турнир по самбо, посвященный празднованию Дня Победы, пройдет на базе Тюменского индустриального университета (Володарского, 38) 6 мая.

В соревнованиях примут участие юноши 2002-2003 г.р. (весовые категории от 42 и свыше 84 кг) и мужчины 2000 г.р. и старше (от 52 и свыше 100 кг).

Перед началом схваток, в 9 часов 15 минут, самбисты, отдадут дань уважения и почтения участникам Великой Отечественной войны, возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь" у здания музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

В 10 часов 20 минут в спортивном зале ТИУ начнется  открытие соревнований, сразу после которого начнутся схватки по весовым категориям.

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# Великая Отечественная война , День Победы , самбо

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