Самбисты посвятят турнир Дню Победы

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Открытый турнир по самбо, посвященный празднованию Дня Победы, пройдет на базе Тюменского индустриального университета (Володарского, 38) 6 мая.

В соревнованиях примут участие юноши 2002-2003 г.р. (весовые категории от 42 и свыше 84 кг) и мужчины 2000 г.р. и старше (от 52 и свыше 100 кг).

Перед началом схваток, в 9 часов 15 минут, самбисты, отдадут дань уважения и почтения участникам Великой Отечественной войны, возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь" у здания музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

В 10 часов 20 минут в спортивном зале ТИУ начнется открытие соревнований, сразу после которого начнутся схватки по весовым категориям.