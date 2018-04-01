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Центробанк выпускает монету "На страже Отечества"

Экономика, 19:08 26 апреля 2018

фото Банка России

Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии "На страже Отечества" Банк России выпускает в обращение 3 мая. Это уже вторая монета данной серии.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов танков и самолетов расположены рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, идущих в атаку, внизу по окружности – надпись "На страже Отечества".

Тираж монеты – 3 тыс. штук.

Планируется, что в 2018 году будет выпущено еще две серебряные монеты серии "На страже Отечества", сообщает пресс-служба Банка России

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# Банк России , Великая Отечественная война , памятная монеты

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