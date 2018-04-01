Центробанк выпускает монету "На страже Отечества"
фото Банка России
Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии "На страже Отечества" Банк России выпускает в обращение 3 мая. Это уже вторая монета данной серии.
На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов танков и самолетов расположены рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, идущих в атаку, внизу по окружности – надпись "На страже Отечества".
Тираж монеты – 3 тыс. штук.
Планируется, что в 2018 году будет выпущено еще две серебряные монеты серии "На страже Отечества", сообщает пресс-служба Банка России.