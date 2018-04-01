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Александр Петрушин прочтет лекцию о Тюмени в годы войны

Общество, 08:07 26 апреля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Тюмень в годы Великой Отечественной войны" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 26 апреля  в 18 часов.

По информации организаторов, лекцию читает тюменский историк-краевед Александр Петрушин. 

Он расскажет о ратных и трудовых подвигах народа в годы Великой Отечественной войны, о вкладе тюменцев в общее дело Победы; о том, как в тяжелые годы войны Тюмень превратилась в город-госпиталь. Уже на третий день после начала войны началось формирование госпиталей. Они разместились в 26 зданиях: в институтах, школах и поликлиниках оборудовали палаты и операционные корпуса. 

Все тюменские предприятия начали перестройку производства на выпуск военной продукции. 

С осени 1941 года в Тюмень было эвакуировано более 20 промышленных предприятий со всей страны. На платформах и товарных вагонах везли оборудование, запасы сырья, а в вагонах-теплушках ехали рабочие со своими семьями. В 1942 году все заводы начали работать на фронт. 

Вход свободный. 

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# Александр Петрушин , Великая Отечественная война , лекция

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