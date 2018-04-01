Александр Петрушин прочтет лекцию о Тюмени в годы войны

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Тюмень в годы Великой Отечественной войны" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 26 апреля в 18 часов.

По информации организаторов, лекцию читает тюменский историк-краевед Александр Петрушин.

Он расскажет о ратных и трудовых подвигах народа в годы Великой Отечественной войны, о вкладе тюменцев в общее дело Победы; о том, как в тяжелые годы войны Тюмень превратилась в город-госпиталь. Уже на третий день после начала войны началось формирование госпиталей. Они разместились в 26 зданиях: в институтах, школах и поликлиниках оборудовали палаты и операционные корпуса.

Все тюменские предприятия начали перестройку производства на выпуск военной продукции.

С осени 1941 года в Тюмень было эвакуировано более 20 промышленных предприятий со всей страны. На платформах и товарных вагонах везли оборудование, запасы сырья, а в вагонах-теплушках ехали рабочие со своими семьями. В 1942 году все заводы начали работать на фронт.

Вход свободный.