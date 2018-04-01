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ГИБДД ограничит движение транспорта во время репетиции парада Победы

Общество, 12:51 27 апреля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

В дни проведения репетицией парада ко Дню Победы, 4 и 7 мая с 18 часов 30 минут до 22  часов будет ограничено движение  транспорта по  ул. Республики от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев в Тюмени.

Для пропуска пеших колонн и спецтехники, на время их прохождения будет ограничено движение: на ул. Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев, на  ул. Орджоникидзе от ул. Хохрякова до ул. Герцена, на ул. 8 Марта от ул. Хохрякова до ул. Ленина, на ул. Водопроводной от ул. Хохрякова до ул. Ленина, на ул. Первомайской  от ул. Хохрякова до ул. Герцена.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее, следовать указаниям регулировщиков,  заблаговременно выбирать маршрут движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. 

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# Великая Отечественная война , ГИБДД , ограничение движения , парад Победы

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