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Место в колонне "Бессмертного полка" в Тюмени помогут найти волонтеры Победы   

Общество, 13:10 03 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Более 700 волонтеров будут поддерживать прохождение колонны "Бессмертного полка" в Тюмени в День Победы.

О подготовке к празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказали представители администрации Тюмени.

"Месяц назад мы начали формирование отряда волонтеров, которые помогут всем желающим принять участие в шествие "Бессмертного полка" найти место в колонне, поддерживать порядок в ее рядах на протяжении всего маршрута, - пояснил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин. -  Построение "Бессмертного полка" начнется в 9 часов от  улицы Челюскинцев до Набережной". 

Квартал от улицы Челюскинцев до улицы Семакова, по его словам, отдан для построения основных колонн, в которых  будут располагаться флаг Победы, копия знамени Победы, штендер и баннер "Бессметного полка", колонна школьники Тюмени с портретами Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы.

Этой традиции, как сообщила заместитель директора городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина, уже 10 лет.

"В 2008 году учащиеся школы №40 впервые вышли на парад с портретами Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы, - пояснила она. - 144  портрета. После колонны Героев, две шеренги волонтеров с флагами "Бессмертного полка", вслед за которой пойдет сам полк".

Светлана Субботина попросила горожан не волноваться, если они придут чуть позднее 9 часов. Сорока минут, по ее словам, вполне достаточно, чтобы сформировать колонну.

"Наши волонтеры, с помощью которых мы уже третий год формируем колонну "Бессмертного полка" и поддерживаем в ней порядок, каждому желающему найдут место в колонне, - заверила она. - В прошлом году в шествии приняли участие более 45 тысяч человек с портретами своих героев войны. Последние шеренги волонтеры встречали аплодисментами возле технопарка".

После шествия у технопарка начнется праздничная программа, с традиционной солдатской кашей.

Портреты своих героев каждый тюменец, по словам директора департамента культуры администрации Тюмени Ирины Алексеевой, сможет оцифровать и распечатать бесплатно.

"С этим вопросом можно обратиться в Центральную  городскую библиотеку по улице Луначарского, 51/3, - пояснила она. - А также в центр семейного чтения, улица Газовиков,30, в информационный библиотечный центр для молодежи по Червишевскому тракту,15, и в областную  научную библиотеку". 

Борис Олейник

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# 9 Мая , Бессмертный полк , Великая Отечественная война , волонтеры , парад Победы

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