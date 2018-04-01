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Почта России предлагает открытки со штемпелем ко Дню Победы

Общество, 10:49 28 апреля 2018

фото Почты России

Тюменский филиал Почты России организует гашение почтовой продукции специальными штемпелями "С Днем Победы", "Счастливая весть" и "Посткроссинг".

По информации пресс-службы Почты России, поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках можно с 27 апреля по 12 мая в специально выделенном окне центрального отделения почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56).

Конверты и открытки, марки на которых погашены памятным штемпелем, можно пересылать по почте наравне с обычной корреспонденцией, причем как по территории России, так и за границу. 

"Почта России с глубоким уважением относится к истории своей страны и помнит о том подвиге, который совершили наши земляки. В знак признательности ветеранам Великой Отечественной войны можно отправить поздравление – именное или безадресное. В обоих случаях на послании нужно поставить пометку "Письмо ветерану" и украсить художественным штемпелем. В этом случае Ваше послание обязательно найдет адресата", - подчеркнула заместитель директора Тюменского филиала Почты России Наталья Санникова.

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# 9 мая , День Победы , Почта России , штемпель

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