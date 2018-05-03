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Молодые педагоги Тюмени расскажут о жизни военного города

Общество, 14:38 03 мая 2018

фото "Тюмень - наш дом"

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Открытый урок "В 6 часов вечера после войны" пройдет 4 мая на площади у тюменского технопарка.

Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" начальник воспитательного отдела департамента образования администрации Тюмени Анастасия Абакумова, такой урок пройдет в Тюмени уже второй раз.

"Его подготовили молодые педагоги, - пояснила она. - На примере одной тюменской семьи они расскажут об  основных периодах  жизни нашего военного города,  о боевом пути наших земляков, о ратном подвиге  сибирской  368-й стрелковой дивизии. В завершение урока пройдет возложение цветов к Вечному огню".

Всего в Тюмени в предпраздничные и праздничные дни, по словам директора городского  департамента культуры Ирины Алексеевой, пройдет более 200 культурных мероприятий. 

Городская акция "Белые журавли памяти" состоится 4 мая. Одновременно в школах, детских садах города будут запущены именные бумажные журавлики  в честь памяти погибших на войне.

8 мая в рамках акции "Нам дороги эти позабыть нельзя" раритетные автомобили времен Великой Отечественной войны пройдут от сквера Пограничников через весь город до сквера Комсомольский.

9 мая праздничные уличные программы, посвященные Дню Победы пройдут в сквере Комсомольский, сквере Депутатов, на Цветном бульваре, на площади у здания тюменского технопарка.

Завершит праздничный день "Салют победы", полюбоваться которым лучше всего будет с тюменской набережной. 

Более подробно с планом праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы можно на сайте администрации Тюмени.

Борис Олейник

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# 9 Мая , Великая Отечественная война , День Победы , салют

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