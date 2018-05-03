Тюменский студотряд объявил конкурс на лучший слоган о Дне Победы
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Тюменский областной студенческий отряд объявил о начале конкурса на лучший слоган, посвященных 9 Мая, Дню Победы.
По словам организаторов, задача участников конкурса сделать так, чтобы именно ваш слоган выделялся из массы.
Важно соответствовать теме, быть оригинальными и громкими.
"Громкость слогана зависит не только от силы голосов, но и от того насколько громким будет смысл", - отмечают организаторы.
Варианты слоганов можно высылать в комментарии. Итоги подведут 8 мая. Три победителя получат памятные подарки.