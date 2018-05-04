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Тюменцев приглашают к участию в конкурсе "Будущее России"

Общество, 12:27 04 мая 2018

фото ДТиС "Пионер"

Стартовал конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной общественной награды "Будущее России". Для участия в отборе приглашают молодых граждан РФ в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер". 

Принять участие в отборе можно в одной из номинаций: "Молодой общественный лидер", "Молодой творческий деятель", "Молодой профессионал", "Молодой журналист", "Молодой предприниматель", "Молодой руководитель", "Молодой педагог", "Молодой врач", "Молодой социальный работник", "Молодой государственный (муниципальный) служащий".

Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 июня.

Заполнить и отправить заявку можно на сайте в разделе "Проекты". Здесь же размещено положение о порядке организации и проведения мероприятия в полном объеме.

По результатам конкурсного отбора победителю будет присуждена премия в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, участникам вручат дипломы и грамоты и  нагрудные знаки.

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# конкурс , молодежь , премия

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