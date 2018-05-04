Проект "Я верю в будущее" помог тюменской школьнице исполнить мечту

«Я верю в будущее» «Я верю в будущее»

Более 3 тыс. 200 карт желаний заполнили тюменцы в рамках проекта "Я верю в будущее". Возможность составить свою карту на сайте "Яверювбудущее.рф" либо в специальной фотокабинке в ТРЦ "Гудвин" есть у каждого желающего.

Необычную мечту в проекте разместила ученица тюменской школы № 16 Виолетта Позняк. Десятиклассница очень хотела нести "Вахту памяти" у Вечного огня 9 мая. Представители комиссарского отряда "Товарищ" увидели ее карту в соцсетях и решили исполнить мечту. Виолетта Позняк будет стоять в почетном карауле в День Победы в этом году.

Виолетта, к сожалению, не смогла пройти отбор в отряд "Вахты памяти", который проходил в апреле. Тогда она поставила себе задачу сделать все, чтобы попасть в почетный караул в будущем году, так ей хотелось почтить память всех героев. Чтобы сильнее мотивировать себя, девушка и создала карту желаний.

"Я постоянно веду работу со школьниками, и когда я узнала о том, что Виолетта назвала своей главной мечтой желание нести почетный караул, подумала, что обязательно надо ей в этом помочь. В День Победы девочка сможет нести свою вахту памяти в наших рядах. Она, конечно, очень горда тем, что у нее появилась такая возможность. А я рада, что мы смогли выполнить такую благородную мечту", - сказала комиссар отряда "Товарищ" Елизавета Крапивина.

Свою первую репетицию несения "Вахты памяти" Виолетта посетит 7 мая на Исторической площади у Вечного огня.