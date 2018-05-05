Активисты молодежных клубов РГО пройдут стажировку в Сербии

фото РГО фото РГО

Представители молодежных клубов РГО могут пройти летнюю стажировку в Сербии. Для этого до 23 мая нужно подать конкурсную заявку, сообщает РГО.

С 1 по 14 июля, победители конкурса будут изучать физико-географические особенности горного массива Копаоник (максимальная высота восхождения – 2 тыс. метров), посетят туристические, промышленные, сельскохозяйственные объекты регионального и республиканского уровня, а также примут участие в деловой программе стажировки.

В рамках тематических лекций, тренингов и мастер-классов юноши и девушки встретятся с ведущими специалистами в области географии, представителями Российско-сербского гуманитарного центра и Центра Русского географического общества в Сербии.

Кроме того, для активистов молодежных клубов РГО подготовлена обширная экскурсионная программа: посещение музеев, галерей, исторических центров сербских городов, экскурсии по ряду горных курортов, по Российско-сербскому гуманитарному центру в Нише, а также по религиозным достопримечательностям Сербии.

Организаторы оплачивают питание и проживание участников в период проведения стажировки, обеспечивают проезд от Москвы до Белграда и обратно. Проезд от места проживания до Москвы и обратно участники оплачивают самостоятельно.

Более подробная информация в Положении о конкурсе здесь.