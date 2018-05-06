Взбалмошная тюменская лисица поставила рекорд рождаемости

www.topkam.ru www.topkam.ru

Лисы-чернобурки на страусиной ферме в Тюмени поставили рекорд рождаемости. У пары годовалых чернобурых лис Фокса и Кори родились девять первенцев, рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко.

"Родились целых девять: шесть мальчиков и три девочки. Им уже неделька, глазки открываются. Это рекорд: обычно лисы приносят потомство поскромнее: до пяти детенышей", - рассказала хозяйка страусофермы.

Напомним, лиса Фокса страусоферме в Чикче подарил тюменский зоопарк, когда животному был всего месяц. Его воспитала кошка, он считает себя котом. В начале года зоопарк отдал невесту для Фокса — лисичку Кори, которая ломала клетки в зоопарке, давила птичек и хомяков.

С начала года на ферме стали родителями также австралийские страусы эму, пони (у них в марте родился жеребенок), козы, павлины, фазаны, перепела, гуси, утки, индюки, декоративные курочки, пишет "Вслух.ру".

Страусиная ферма в с. Чикча Тюменской области была организована в 2009 году для разведения и выращивания черного африканского страуса. Также здесь обитают кролики, овцы, козы, куры декоративных пород, индюки, павлины, утки, гуси, цесарки, перепелки, поросята породы мини-пиг, пони и ослик.