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Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области возглавила Анна Базилева

Политика, 15:43 07 мая 2018

Дом Машарова. Фото afisha.72.ru

Председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области назначена Анна Базилева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

Ранее эту должность занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

Анна Базилева родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление", последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО "Птицефабрика "Боровская".

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# Анна Базилева , Лариса Теплоухова , назначение

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