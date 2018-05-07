Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области возглавила Анна Базилева

Дом Машарова. Фото afisha.72.ru Дом Машарова. Фото afisha.72.ru

Председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области назначена Анна Базилева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

Ранее эту должность занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

Анна Базилева родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление", последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО "Птицефабрика "Боровская".