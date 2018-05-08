В Югре пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших у пенсионерки около 500 тыс. рублей, разыскивают в Пыть-Яхе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, в дежурную часть обратилась 67-летняя местная жительница, у которой неизвестные похитили около полумиллиона рублей.

Потерпевшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником Министерства финансов. Он сообщил, что женщине полагается компенсация за приобретенные в 2017 году лекарственные препараты, так как они признаны некачественными. Но ей необходимо связаться с финансовым специалистом, который будет заниматься подготовкой документов для оформления выплат.

Женщина перезвонила по телефонному номеру. Собеседница заверила, что для получения компенсации пенсионерка должна оплатить страховой взнос и 44 тыс. рублей за выведение средств якобы из-за границы.

Под различными предлогами мошенники в течение пяти дней похитили у пенсионерки около 500 тыс.рублей. Не получив в условленное время обещанную компенсацию, женщина сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.