  • 8 мая 20188.05.2018вторник
  • USD62,7148
    EUR74,8125
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер южный

В Югре пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Происшествия, 14:16 08 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших у пенсионерки около 500 тыс. рублей, разыскивают в Пыть-Яхе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, в дежурную часть обратилась 67-летняя местная жительница, у которой неизвестные похитили около полумиллиона рублей.

Потерпевшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником Министерства финансов. Он сообщил, что женщине полагается компенсация за приобретенные в 2017 году лекарственные препараты, так как они признаны некачественными. Но ей необходимо связаться с финансовым специалистом, который будет заниматься подготовкой документов для оформления выплат.

Женщина перезвонила по телефонному номеру. Собеседница заверила, что для получения компенсации пенсионерка должна оплатить страховой взнос и 44 тыс. рублей за выведение средств якобы из-за границы.

Под различными предлогами мошенники в течение пяти дней похитили у пенсионерки  около 500 тыс.рублей. Не получив в условленное время обещанную компенсацию, женщина сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 08.05.2018В Тюмени главбух присвоила около семи миллионов рублей
14:27 08.05.2018В Тюмени аферистки похищали деньги у ветеранов
14:16 08.05.2018В Югре пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей
13:32 08.05.2018Прокуратура через суд обязала предприятие восстановить лес в Вагайском районе