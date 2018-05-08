Тюменская Rubyfox стала победителем международного турнира

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Команда по чир спорту Тюменского индустриального университета Rubyfox признана победителем Открытого международного фестиваля "Яркие. Майские. Твои", который прошел в поселке Витязево Краснодарского края с 27 апреля по 3 мая, сообщает вуз.

В рамках международного фестиваля состоялись и общероссийские соревнования по черлидингу и чир спорту, там студентки опорного вуза заняли четвертое место.

Всего в фестивале приняли участие более 3 тыс. спортсменов по чир спорту и черлидингу из Южной Кореи, Китая, Украины, Беларуси, Казахстана и России.

В составе команды Тюменского индустриального университета Rubyfox выступили 12 студенток опорного вуза во главе с капитаном, студенткой второго курса Института транспорта Юлией Вагановой.

"Мы готовились два месяца и показали хороший результат для такого срока подготовки, — рассказывает капитан команды Юлия Ваганова. — Наше направление — чир хип-хоп включает трюки и поддержки. Мы готовили для программы сложную поддержку, однако по техническим причинам на общероссийских соревнованиях нам пришлось быстро менять программу без помощи тренера, включать другие элементы. Однако нам все равно поставили хорошие баллы".

Помимо соревнований и тренировок участников ждала развлекательная программа, которая включала в себя чир-вечеринки с участием звезд российской эстрады, мастер-классы от известных спортсменов, творческие конкурсы, семинары, круглые столы со специалистами в области спорта.