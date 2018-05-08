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Тюменцев просят не парковать машины в зоне проведения парада

Общество, 14:05 08 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

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После 23 часов 8 мая тюменцев просят не парковать автомобили на участке ул. Республики от Мельникайте до Челюскинцев и ближайших прилегающих улицах, а также не оставлять машины в парковочных карманах и на выездах из дворовых территорий.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, для обеспечения безопасности с 23 часов 8 мая ГИБДД начнет освобождать от транспорта участок ул. Республики, а также улицы Ленина, Володарского, Хохрякова от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев, улицы Первомайская, Водопроводная, 8 марта и Орджоникидзе - от Советской до Герцена. Транспорт, припаркованный в этих районах, за исключением внутридворовых территорий, эвакуируют. 

Госавтоинспекция просит автомобилистов отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности, заранее планировать маршрут и учитывать информацию об ограничение движения в центре города.

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# День Победы , ограничение движения , парад Победы , транспорт

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