Тюменцев просят не парковать машины в зоне проведения парада

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете ВЦИОМ: значимость Дня Победы растет год от года

После 23 часов 8 мая тюменцев просят не парковать автомобили на участке ул. Республики от Мельникайте до Челюскинцев и ближайших прилегающих улицах, а также не оставлять машины в парковочных карманах и на выездах из дворовых территорий.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, для обеспечения безопасности с 23 часов 8 мая ГИБДД начнет освобождать от транспорта участок ул. Республики, а также улицы Ленина, Володарского, Хохрякова от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев, улицы Первомайская, Водопроводная, 8 марта и Орджоникидзе - от Советской до Герцена. Транспорт, припаркованный в этих районах, за исключением внутридворовых территорий, эвакуируют.

Госавтоинспекция просит автомобилистов отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности, заранее планировать маршрут и учитывать информацию об ограничение движения в центре города.